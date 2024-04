Decimos adiós a Metin: el pilar de los Kaya que lo dio todo por su familia y su trabajo

Todavía no hemos sido capaces de asimilar que hemos perdido a Metin. El padre de Çinar, Ilgaz y Kaya ha fallecido a manos de los hombres de Kadir tratando de hacer justicia y encerrar al mafioso. Metin no tuvo suerte y no pudo completar la misión, pero somos conscientes de que, sin él, no hubiesen llegado tan lejos. ¡Sin duda es un ejemplo aseguir para futuras generaciones!

Aunque la tristeza todavía invade nuestro cuerpo, queremos quedarnos con lo bueno, con todo lo que nos ha regalado Metin a lo largo de los capítulos. Él ha sido uno de los personajes que más ha evolucionado desde que lo conocemos y, aunque en algunas ocasiones haya sido duro y estricto, sabemos que en el fondo era un trozo de pan.

Relaciones familiares llenas de altibajos

Aunque Metin siempre ha velado por el bienestar de sus hijos, su relación con ellos no ha sido siempre idílica. Con Çinar fue especialmente duro en su adolescencia. La actitud problemática del joven le recordaba a la de su padre y no podía evitar sentir rabia cada vez que lo veía meterse en problemas.

Sin embargo, cuando su hijo necesitó su ayuda cuando pensaba que había matado a Zafer, Metin no dudó en poner en riesgo su trabajo para evitar que Çinar acabase en la cárcel. Por suerte, la verdad salió a la luz y se descubrió que el asesino era Serdar, pero Metin fue inhabilitado por lo que había hecho.

Metin se negaba a aceptar a su padre cuando regresó a su vida después de pasar muchos años en la cárcel. A Merdan le costó mucho trabajo recuperar el cariño de su hijo, pero, con el tiempo, lograron entenderse.

La relación de Ilgaz y Metin también era muy especial. El marido de Ceylin se había hecho fiscal, en parte, gracias a su padre y recibió su apoyo en uno de los peores momentos de su carrera, cuando mató, de manera intencionada, a Burak.

Nunca se olvidó de su mujer

Uno de los lugares que Metin visitaba con frecuencia era el cementerio. El inspector nunca pudo superar la muerte de su esposa Kiymet y cuidaba las flores de su tumba para que siempre se viese bonita.

Cuando su mujer enfermó, Metin hizo todo lo posible por ayudarla y hasta se saltó sus principios y puso en riesgo su puesto de trabajo para poder conseguir al mejor de los doctores. A pesar de sus esfuerzos, la madre de Ilgaz, Çinar y Defne no se recuperó, pero siguió muy pendiente en sus vidas.

En estos últimos meses de su vida, notamos que Gül estaba muy pendientesuya y eso nos hacía pensar que podía gustarle. Al final, nos quedaremos con la duda de si realmente hubiese pasado algoentreellos o si estaban destinados a ser sólo amigos.

Pasión por su trabajo

Metin sentía verdaderamente pasión por su trabajo. El inspector trató de inculcarles a sus hijos su sentido de la justicia y por eso se disgustaba con ellos cada vez que hacían algo mal, especialmente con Çinar.

Metin se jugó su puesto de trabajo para evitar que Çinar acabase en la cárcel y eso provocó su retirada temporal del cuerpo de policía. Por suerte, cinco años después de lo ocurrido, el padre de Ilgaz volvía a comisaría por todo lo alto.

Precisamente, gracias a Metin, pudieron encontrar el corazón que el secuestrador del bufete Tilman demandaba para su hijo. Su sinceridad, su templanza y su forma de tratar con la gente fueron claves para resolver el caso.

Nos va a costar mucho trabajo acostumbrarnos a la ausencia de Metin y no vamos a olvidarnos de él. Estamos convencidos de que el inspector seguirá muy presente en la vida de su familia y amigos. ¡Metin deja una huella imborrable!