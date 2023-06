Yekta le cuenta a Laçin que... ¡se está muriendo!: ¿Le estará diciendo la verdad?

Yekta le pidió ayuda a Laçin después de salir de la cárcel. Ya no tenía dinero, ni casa, ni familia en la que apoyarse y necesitaba un lugar en el que vivir. ¡Pero su exmujer le recordó todo el daño que le había hecho y le dijo que no quería saber nada más de él!

Uno de los hombres que trabajó con él hace unos meses le reclamó a Yekta un dinero que le debía, y como no pudo dárselo… ¡Le pegó una paliza! Desde el hospital, llamaron a Laçin por ser el único familiar que figuraba en la lista y decidió ir a visitarlo.

La exmujer de Yekta se portó de maravilla con él. Por un momento, dejó su rabia y enfado a un lado y estuvo pendiente de que no le pasase nada. De hecho, ahora que le han dado el alta, Laçin sigue preocupada por él.

“Deberías haberte hecho esas pruebas. Te acompaño si quieres”, le insiste ella a Yekta. Pero el falso abogado le dice que ya ha hablado con el médico y que no le ha dado buenas noticias: “Me estoy muriendo y no me queda nada para irme al otro barrio”.

Laçin se queda sin palabras al recibir la noticia y Yekta le agradece todo lo que ha hecho por él. ¿Será verdad que su estado de salud es tan grave? ¿O estará intentando engañar a Laçin para que se compadezca de él?