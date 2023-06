¿Primera crisis de pareja entre Derya y Pars?: “Desde que te nombraron fiscal jefe estás muy distante conmigo”

Justo cuando Pars estaba en su mejor momento laboral y profesional, la vida le dio una bofetada de lleno. Acababa de ser nombrado Fiscal Jefe y había comenzado una relación sentimental con Derya cuando le comunicaron que su hermana había sido asesinada.

Pars se quedó completamente destrozado con la noticia y en lo único que piensa ahora es en encontrar al culpable. Está tan obsesionado con ello, que ni siquiera se ha parado a escuchar los consejos de sus allegados. Y eso es algo que a su pareja no le hace ninguna gracia. ¡A Derya le gustaría que se apoyase en ella!

De camino a comisaría, Pars le comenta a Derya lo enfadado que está con sus compañeros porque le ocultan información sobre el caso. “Si vas a colaborar con ellos, infórmame de todo lo que averigüéis”, le pide Pars con un tono serio. ¡Pero a su pareja no le gusta las formas en las que se está dirigiendo a ella y pide que paren el coche!

“Te he pedido que me ayudas como mi pareja que eres”, le dice Pars al no entender el comportamiento de Derya. Ella se sorprende que ahora recuerde que están juntos, ya que desde que lo nombraron Fiscal jefe está muy distante con ella.

“Me he sentido sola. Ahora te toca a ti”, le recrimina Derya antes de irse, aguantándose las ganas de llorar. ¿Superará la pareja esta crisis? ¿Le pedirá perdón Pars por no haber pensado cómo se sentía ella?