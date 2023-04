Pars saca su lado más detallista y… ¡sorprende a Derya con sus pasteles favoritos!

A pesar de que no empezaron con muy buen pie, Pars y Derya se han vuelto prácticamente inseparables. Los fiscales han conseguido entenderse en el trabajo y han formado un gran equipo para resolver casos. Aunque en el terreno personal… ¡Parece que también se entienden muy bien!

Derya ha despertado el interés en el fiscal Seçkin y ha querido conocer más detalles sobre ella a través de su hermana Neva. Ella le ha contado que no ha tenido una vida fácil y le ha aconsejado cómo conquistarla. ¡Aunque Pars ha negado en todo momento que tenga algún tipo de interés sentimental en ella! ¡A nosotros no nos engaña!

Como hace unos días, Derya sorprendió a Pars con una sopa, él ha querido darle las gracias llevándole a su despacho sus pasteles favoritos. Nada más verla… ¡El fiscal se pone muy nervioso! “Te queda muy bien el pelo así”, la piropea tímidamente.

Pars le entrega los pasteles y le dice que no sabe si le gustarán. “No te hagas el interesante, sabías que me encantan”, le responde ella. ¡Sabe que Neva le ha contado que le gustaban! La vergüenza comienza a apoderarse de él y no es capaz de mirarla a la cara. ¡Ay, Pars! ¿No ves que a ella también le gusta estar contigo? ¿Acabarán dándose una oportunidad como pareja?