Ilgaz le cuenta a Eren los planes que tenía con Ceylin: “Quería formalizar nuestro matrimonio con estos anillos”

El fiscal y la abogada están pasando uno de sus peores momentos. Cuando estaban a punto de comenzar una nueva vida en su nueva casa con la idea de formar una familia, todo ha cambiado para siempre.

El asesinato de Zafer y que Ceylin descubriese que Çinar era el principal sospechoso de su muerte ha provocado que la pareja se alejase para siempre. A partir de ese momento comenzaron los reproches y las dudas entre ellos.

Por eso, el fiscal tomó una importante y dura decisión: ¡Abandonó la casa que iban a vivir juntos y le dijo a Ceylin que lo mejor era divorciarse! Ceylin se hundió al descubrir su plan ya que le sigue queriendo mucho y por eso le pidió un último abrazo que acabó con un apasionado beso. ¡Pasaron la noche juntos!

Lo cierto es que Ilgaz tampoco quiere separarse de Ceylin. Prueba de ello es que había comprado los anillos para proponerle a la joven, aunque ya estaban casados, que se volviesen a casar formalmente y celebrarlo como es debido con toda su familia. “Quería proponérselo bien”, le cuenta Ilgaz a Eren.

El joven más allá y le pide a Eren si se los quiere quedar ya que él iba a ser el padrino, pero él le dice que no puede hacer eso y que se le rompe el corazón solo con escuchar esa propuesta. “¿Por qué no volvéis a intentarlo?”, le insiste Eren, pero Ilgaz parece que ha tomado su decisión y no hay vuelta atrás. ¿Será este el final definitivo de la pareja?