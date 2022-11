Pars, sin palabras ante la sorprendente noticia de Ilgaz: “Ceylin es mi esposa”

El Fiscal Seçkin cree que Ceylin consiguió información sobre el crimen de Inci de una manera poco ética. La acusa de haber robado los cepillos de dientes del profesor Ozan y su mujer para saber si el ADN encontrado en el cuerpo de su hermana correspondía al de ellos.

La abogada le dice que no es verdad y que el profesor Ozan y su mujer mienten y que sin pruebas no la pueden culpar. Ceylin miente porque sabe que si acaban demostrando que si eso es verdad su carrera profesional podría tener fecha de caducidad.

La joven abogada se lo cuenta a Ilgaz y le dice que Pars no tiene pruebas así que todo depende de su declaración. “Yo no voy a mentir”, le responde Ilgaz, y le dice que le contará a Pars toda la verdad porque él no puede mentir siendo Fiscal.

No es la primera vez que Ceylin e Ilgaz discuten por algo así ya que cuando Ceylin decidió coger los cepillos de dientes, Ilgaz no estaba de acuerdo con sus métodos y su relación profesional estuvo a punto de acabar para siempre.

Pars llama la pareja a declarar y espera con ganas lo que Ilgaz va a contarle ya que el futuro de Ceylin, como abogada, depende de él.

Lo que no se esperaba es que Ilgaz tuviese un as en la manga. Con un documento que lo acredita, le dice a Pars que se acoge al derecho de no declarar porque Ceylin y él son… ¡familia directa!: “Ceylin es mi esposa”.