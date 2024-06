Firat vuelve a cruzarse en la vida de Ceylin e Ilgaz: ¡trabajarán juntos codo con codo!

Si hay alguien que nos mostró una cara de Ilgaz, que hasta entonces no conocíamos, fue Firat. El ex de Ceylin provocó los celos del fiscal Kaya que no podía creerse que el hombre con el que un día su mujer compartió tantos años de su vida hubiese vuelto después de tanto tiempo.

Tras un pequeño bache, la pareja solucionó sus problemas y Firat se marchó lejos de la ciudad. Sin embargo, el joven parece que ha vuelto para quedarse por un largo tiempo.

El inspector se incorpora como como nuevo inspector de homicidios en la comisaría de Eren y tendrá que investigar un caso en el que Ilgaz es el fiscal. Se trata de un ladrón que asegura que ha matado a una persona, pero no conoce su identidad… ni siquiera está seguro de donde se produjo el asesinato. Además, otro caso sobre el hallazgo de una cabeza decapitada promete mantener a todos con el alma en vilo.

Tras incorporarse, Firat vuelve a cruzarse con Ceylin por los pasillos y la abogada se queda muy sorprendida al reencontrarse, una vez más, con su ex. ¿Volverán a resurgir los celos en Ilgaz al ver tan cerca a Firat y Ceylin?