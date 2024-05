Ilgaz no puede reprimir sus celos tras descubrir que Firat es el ex de Ceylin: “¿Querías que dejase el caso para estar con él?”

Ilgaz y Ceylin están pasando por una mala racha después de que los reproches y la culpa por la desaparición de Mercan hayan vuelto a salir a la luz.

Ambos siguen la investigación por su cuenta e Ilgaz se da cuenta de que Ceylin se lleva muy bien con un nuevo policía. El fiscal Kaya empieza a atar cabos y empieza a sospechar que… ¡ese policía que se llama Firat es el ex de Ceylin y no se equivocaba!

El fiscal se lanza a preguntárselo directamente a su mujer: “¿Tu exnovio es Firat?” y a Ceylin no le queda más remedio que reconocerlo. El fiscal se queda muy dolido ya que lo malinterpreta todo y le pregunta a Ceylin si quería que abandonase el caso para pasar más tiempo con él.

A la abogada Erguvan se le cae el mundo encima al creer ya que no puede creerse que Ilgaz haya pensado eso de ella: “Con esas miradas acusadoras, solo me demuestras lo sola que he estado durante todos estos años. ¿Podrá la pareja solucionar sus diferencias y volver a estar cómo antes o será este el final de su relación?