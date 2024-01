Encuentran el sombrero de Mercan en el mar, pero Ceylin sigue pensado que su hija no está muerta

Mercan sigue desaparecida y Ceylin sigue convencida de que la pequeña ha sido secuestrada y que sigue viva. Una teoría que coge mucha más fuerza desde que un testigo les contó que vio cómo se llevaban a la pequeña a la fuerza.

Además, tras descubrir que el cadáver encontrado no es Mercan, Ceylin tiene cada vez más la certeza que la pequeña no ha muerto.

Sin embargo, todo cambia cuando Eren les llama para decirles que han encontrado el sombrero que la pequeña llevaba puesto el día de la desaparición.

A Ilgaz y Ceylin se les cae el mundo encima y Eren les pregunta si dan por terminada la búsqueda de la niña ya que todo parece indicar que la pequeña murió ahogada.

Los Kaya y los Erguvan lloran desconsolados al creer que no volverán a ver a Mercan, pero Ceylin les grita que dejen de llorar porque eso no significa nada y sigue insistiendo en que su hija está viva y en algún lugar: “Mi hija no está muerta”.