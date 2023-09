Derya, angustiada tras descubrir que… ¡está embarazada!: “Tengo miedo”

Derya lleva varios días vomitando y está muy sensible. Llama a Ceylin muy angustiada y al contarle los síntomas, la abogada le insinúa que podía estar embarazada.

La fiscal le dice que cree que es demasiado pronto y Ceylin le responde que no es demasiado pronto ya que está a punto de casarse con Pars. “No me caso para ser madre, me caso porque le quiero”. Además, le confiesa que, por el momento, no quiere contarle nada al fiscal.

Ceylin, entonces, ayuda a su amiga y le lleva un test de embarazo para salir de dudas. La joven fiscal se hace la prueba y… ¡confirmado! ¡Está embarazada! Pero en vez de alegrarse, Derya comienza a llorar desconsolada. ¿No querrá tener al bebé?, ¿le contará a Pars lo que le pasa?