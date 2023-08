Pars saca su lado más romántico y le pide matrimonio a Derya: “Quiero envejecer contigo”

Cuando la prensa sacó a la luz su relación con Derya, Pars no supo cómo actuar y le sugirió a su pareja que se casaran para solucionar el problema y callar bocas, algo que a la fiscal no le sentó nada bien.

Ceylin le explicó a Pars que, seguramente, lo que a Derya le molestó fueron las formas y no la proposición en sí. Una boda es algo muy serio y el hermano de Neva no lo valoró como debía en su momento. Por eso, ahora… ¡ha decidido sorprender a su chica con una romántica escena en su casa!

“Tienes razón, no nos conocemos, pero quiero conocerte mejor. Quiero saberlo todo de ti, hasta el más mínimo detalle”, comienza diciéndole Pars cuando se encuentra con ella. El fiscal enumera todas esas cosas que todavía no conoce de su pareja y que se muere de ganas por descubrir. ¡Y Derya no puede evitar emocionarse!

Una vez termina su extensa y original declaración, Pars le enseña un anillo a Derya y… ¡Le pide que se case con él! “Si me dejas, me gustaría envejecer a tu lado”, le dice el fiscal mirándola a los ojos. ¡Y, por supuesto, Derya dice que sí! ¡Nos alegamos muchísimo por esta pareja!