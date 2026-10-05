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El secreto | Capítulo 5

“Yo no quiero ser tu madre”: Berrak rompe el corazón de la pequeña Kader

La pequeña rompe a llorar al descubrir que su madre biológica ni la quiere, ni le regaló su muñeca favorita.

“Yo no quiero ser tu madre”: Berrak rompe el corazón de la pequeña Kader

“Yo no quiero ser tu madre”: Berrak rompe el corazón de la pequeña Kader

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Patri Bea
Patri Bea
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Zeynep ha llevado a Kader a la habitación de Berrak y la ha dejado sola con ella para que pudieran pasar un rato madre e hija a solas, pero nada ha salido como la florista pensaba.

Kader le pide un abrazo a su madre mientras le enseña un dibujo que ha hecho, pero ella ni se inmuta. “No estoy enfadada contigo por haberme abandonado, yo te quiero igual”, dice la pequeña.

Berrak la aparta de sus brazos y le dice claramente: “No me quieras. Enfádate, ódiame, pero no me quieras. Yo no quiero ser tu madre”. El corazón de la pequeña se rompe en mil pedazos.

Kader le recuerda que le regaló su muñeca favorita, pero Berrak le aclara que ella no fue la que se la compró. ¿Podrá mirar alguna vez la joven a su hija con otros ojos?

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