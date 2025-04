El padre de Seren la rechaza tras su embarazo: “Yo ya no tengo hija”

Seren ha ido a la habitación del hospital para ver a su padre. Le ha dicho que tenía miedo de que le pasara algo por su culpa. Pero en lugar de consolarla, él ha sido muy duro.

Le ha dicho que ha destrozado su vida al quedarse embarazada. Seren ha intentado calmar el momento haciendo autocrítica. “Soy consciente de que no he estado a la altura como hija”, le ha respondido completamente rota. Ha intentado suavizarlo todo, explicando que pensaba casarse con Uras igualmente.

Pero su padre no ha querido escucharla. Le ha dicho que se siente humillado. Que no esperaba algo así de ella. Seren, desesperada, le ha pedido que no la rechace porque lo necesita más que nunca.

Cuando parecía que la reconciliación era evidente, el hombre ha sido aún más duro, echándola de su vida: “Yo ya no tengo hija”.Seren se ha quedado sola, llorando, destrozada en el hospital. ¿Abortará como su madre le ha pedido?