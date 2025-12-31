Publicidad
Cristina Pedroche redefine las Campanadas con un enfoque rompedor y un vestido “mágico”
Cristina Pedroche revela claves de su esperado look para las Campanadas 2025-26 y promete una puesta en escena intensa y sorprendente junto a Alberto Chicote e invitados especiales.
Cristina Pedroche anuncia que su décimo segundo vestido para será rompedor y simbólico, calificándolo como “mágico” y preparado para impactar en una emisión multiplataforma sin precedentes, que contará con Santiago Segura como invitado destacado. Antena3
La presentadora describe la ocasión como una oportunidad para reinventar su presencia en televisión junto a Chicote, anticipando una celebración intensa que fomenta expectación y debate mediático sobre su estilismo y su papel en el arranque de año.