María José Campanario confiesa el empujón definitivo para fichar por El Desafío: “Me dijeron que no hacerlo sería un error”

María José Campanario ha sorprendido al aceptar participar oficialmente en El Desafío, siguiendo los pasos de su esposo Jesús Janeiro. Según contó, fue una frase de él —que si no se presentaba se arrepentiría toda su vida— la que la impulsó a dar el paso y afrontar las pruebas.

La odontóloga destacó su tenacidad y voluntad como sus principales fortalezas en el concurso, además de situar a algunos compañeros de edición como rivales a tener en cuenta en su objetivo de destacar en el programa presentado por Roberto Leal.