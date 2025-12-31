Bahar colapsa por no identificar a su hija y Harun recurre a un gesto duro para hacerla reaccionar

Bahar se ve desbordada cuando sospecha que su hija ha tomado sustancias y no llega a identificarla, lo que desata un ataque de culpa y ansiedad en el hospital. Harun la separa y, con un gesto contundente, logra sacarla de su estado de bloqueo y reconducirla emocionalmente en Renacer.

La escena pone en primer plano la fragilidad de Bahar como madre y médica, y la tensión entre cuidado y confrontación. La bofetada de Harun funciona como catalizador para que ella pueda escuchar, respirar y enfrentar la realidad que hasta entonces había evitado.