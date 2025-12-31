La hermandad femenina en la conservera marca una de las tramas más simbólicas de Las hijas de la criada

Judith Fernández y Alicia Armenteros destacan que el grupo de la conservera refleja una relación de hermandad basada en la protección mutua. Aunque la convivencia es áspera, existe un vínculo sólido que las mantiene unidas en un entorno laboral duro y hostil.

Según explican, la llegada de Clara al aserradero evidencia esa dinámica. La actriz subraya la admiración de su personaje por unas mujeres libres, fuertes y sin filtros, que se apoyan como única defensa en una época marcada por la desigualdad.