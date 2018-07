Un preso toma como rehenes a los pacientes del hospital

Capítulo 10

Algunos Pulseras tienen ronda de quimio y hoy tendrán un compañero inesperado: un preso custodiado por la policía que también tiene cáncer y con quien compartirán la sesión de quimio. Pero el preso tiene pensado fugarse y reduce al policía que lo custodia. A punta de pistola, secuestra los pacientes de la sala de quimio y avisa a la policía: si no le facilitan un vehículo para huir, los matará a todos. Mientras, Dani, Mariona y Lucas se comen, sin saberlo, un pastel con un ingrediente especial, que les anima a organizar un plan muy arriesgado para liberar sus amigos.

Capítulo 11

Lleó está a punto de cumplir 18 años y también se acerca el segundo aniversario de la muerte de Ignasi. Los Pulseras deciden celebrarlo haciendo un baile de graduación. Todos deberán ir con pareja. Antes del baile, a Jordi le dan el alta y se le ocurre un plan para que los Pulseras puedan estar juntos una vez fuera del hospital: ha encontrado un piso donde podrán vivir todos juntos. Mientras tanto, Lleó va a buscar los resultados de su último TAC. En medio de su angustia, aparece Álex, la niña ángel, que le hace una propuesta sorprendente.

Capítulo 12

Álex hace un regalo de cumpleaños a Lleó muy especial: le muestra cómo habría sido su vida si no hubiera estado nunca enfermo. Lleó recupera la pierna, el pelo y la salud, pero también se da cuenta de que, si no fuera por el cáncer, no habría conocido nunca a Benito, ni a los Pulseras..., y sus vidas habrían sido muy diferentes. Lleó debe decidir si se queda con esta nueva vida, la vida que siempre ha deseado, libre de enfermedades y aparentemente feliz, o si vuelve a su vida de siempre, en el hospital, con los amigos y también con su enfermedad.