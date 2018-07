Blanca y Marian enfrentan sus sentimientos por un mismo hombre

ÚLTIMO CAPÍTULO | ‘PULSACIONES’

“Tú sabes lo que es perder al amor de tu vida, no me quites al mío”, con esta dura petición Blanca se enfrentaba a Marian pidiendo distancia entre ella y su marido. Ella, también consciente de lo que siente por Álex afirmaba estar enamorada de él. Blanca sabe que Álex siente eso por tener el corazón de Rodrigo, no por ser él mismo.