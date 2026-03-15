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¿De qué te suena Alfonso Lara? La destacada trayectoria del actor que pasó de Sueños de libertad a Perdiendo el juicio

Alfonso Lara se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la ficción nacional gracias a una carrera tan sólida como versátil.

Alfonso Lara

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Julián López
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Alfonso Lara es uno de los actores más reconocibles del universo de ficción de Atresmedia, con una trayectoria marcada por personajes cercanos, humanos y capaces de conectar con el público desde el primer minuto.

A lo largo de los años ha participado en numerosas producciones de éxito, consolidándose como un intérprete versátil y habitual en las series más vistas del grupo.

En Sueños de libertad, Lara dio vida a Alberto, un veterano operario de la fábrica de Perfumerías De la Reina que llega a la colonia para remover por completo la vida de Luz. Su personaje, cargado de misterio y con un pasado determinante, se convierte en una pieza clave dentro de las tramas emocionales de la doctora Borrell, llegando incluso a protagonizar giros decisivos para el devenir de la historia.

Ahora, el actor continúa su recorrido dentro de Atresmedia interpretando a Rafa en Perdiendo el juicio, un abogado veterano del bufete: cínico, perezoso y aparentemente acomodado, pero con una chispa profesional que despierta tras la llegada de Amanda. Este papel le permite explorar un registro más humorístico y sarcástico, mostrando de nuevo su capacidad para transformarse y aportar matices a personajes muy distintos entre sí.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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