No te pierdas todo sobre Onur Tuna, el actor causa sensación como Alihan en 'Pecado Original'

Onur Tuna es uno de los responsables de que el público esté enganchado a la trama de #ZeyAl en ‘Pecado Original’. El actor turco da vida al empresario que más dolores de cabeza nos ha dado, debido a sus miedos y traumas del pasado. ¡Aunque se lo perdonamos por todos los momentazos que nos han regalado!

Cuando conocimos a Alihan, era un hombre serio que no mostraba sus sentimientos, pero al conocer a Zeynep… ¡Su coraza se fue rompiendo! Poco a poco, fuimos descubriendo a una persona sensible y romántica, aunque haber descubierto a su madre siéndole infiel a su padre de niño, le había hecho no creer en el amor. ¡Pero la joven Yilmaz rompió sus esquemas!

Una de las claves del éxito de esta pareja es la química que desprenden Onur Tuna y Sevda Erginci, Alihan y Zeynepde la serie. Y es que la calidad de un actor también se mide en cómo se compagine con sus compañeros.

Un intérprete versátil

Onur Tuna nació en la ciudad turca Çanakkale, en 1985. Su pasión por el mundo de la interpretación apareció cuando estaba en el colegio y en secundaria participó en sus primeras obras de teatro.

En la Universidad estudió Economía y lo compaginó con su formación en música clásica en el conservatorio. Y es que, además de actor… ¡Onur es músico y cantante! Toca la guitarra y ha lanzado varias canciones al mercado. ¡Cómo nos gustaría escucharlo cantar en ‘Pecado Original’!

Este intérprete turco también ha trabajado como modelo y después de su paso por la Universidad de Economía, se formó como actor. Eso le ayudó a que, en 2011, consiguiese su primer papel en una serie de televisión. ¡Y desde entonces no ha parado! También ha participado en películas, la última en 2022.

Una de las principales virtudes que suelen destacar del actor es su capacidad de conectar tanto con la audiencia como con sus compañeros. Prueba de ello es su trama con Zeynep en ‘Pecado Original’. Onur siempre intenta compenetrarse con los actores con los que comparte escena. ¡Y eso es algo que traspasa la pantalla!

Otra serie en la que podemos disfrutar del actor es ‘Doctor Alí’, de Nova. El intérprete da vida a Ferman, un reputado médico que comparte la dureza que vimos en Alihan en los primeros capítulos de ‘Pecado Original’. Pero, al igual que el empresario, su personaje en ‘Doctor Alí’, esconde un buen fondo, camuflado por sus problemas del pasado.

Onur en redes

El actor se mueve como pez en el agua en las redes sociales. Gracias a la popularidad que ha ganado estos últimos años debido a sus trabajos, ha creado una comunidad de fans muy grande en varios países del mundo.

Onur Tuna cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram y desde que ‘Pecado Original’ se ha estrenado en España, ha ganado más de 100.000. ¡No nos extraña nada! El actor es muy activo en su perfil y le encanta compartir todo tipo de contenidos.

En varias de sus publicaciones, podemos descubrir su faceta como modelo. ¡Está claro que su mirada juega un papel muy importante en este tipo de trabajos! Además de compartir muchos de sus proyectos como actor para correr la voz, Onur también publica fotografías disfrutando de su tiempo libre con su familia y amigos.

En estos momentos, el personaje de Onur Tuna en ‘Pecado Original’ nos está haciendo sufrir bastante. Su plan de venganza hacia Halit ha perjudicado a su relación con Zeynep, aunque ha hecho las paces con el empresario, Ender no quiere firmarle el divorcio. ¡Su matrimonio por conveniencia es una cárcel! ¿Conseguirá divorciarse e ir a por Zeynep? ¡La joven se va a casar con Dündar! ¿Por despecho?

Esperamos que Alihan consiga resolver sus asuntos e impedir que se produzca esa boda. ¿Acabará triunfando el amor y podrán ser felices? ¡Descúbrelo de lunes a viernes en Antena 3!