Ender se niega a firmar los papeles del divorcio… ¿Qué hará Alihan ahora?

Alihan y Halit hicieron las paces después de que el hermano de Zerrin descubriese que se había equivocado con su socio. Ahora debía enmendar todos los errores que había cometido, empezando por su matrimonio con Ender.

Alihan le explicó por fin a Zeynep por qué había urdido su plan contra Halit y le pidió una nueva oportunidad, aunque ella le advirtió que no hablarían del tema hasta que no estuviese divorciado. ¡Por eso el empresario se ha reunido cuanto antes con su abogado para solucionarlo!

El empresario ha citado a Ender para firmar los papeles del divorcio y ella ha aparecido muy segura de sí misma. “Creo que has hecho las paces con Zeynep. Me alegro mucho por los dos”, dice ella con cierta ironía.

El abogado le entrega acuerdo de divorcio a Alihan y enseguida lo firma, pero cuando se lo pasa a Ender… ¡Ella se niega! “Los dos nos dimos nuestra palabra, pero yo no me dejo utilizar por otros y tú no puedes librarte de mí cuando te plazca”, le asegura.

“Este matrimonio se acabará cuando yo diga”, advierte Ender antes de abandonar el despacho. ¡Alihan está furioso! El abogado le asegura que conseguirá divorciarse, pero que será un proceso largo. ¿Qué pasará cuando Zeynep se entere de que Ender no ha firmado? ¿La decepcionará Alihan de nuevo?