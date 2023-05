Alihan le agradece a Zeynep todo lo que ha hecho por él: “Tengo suerte de tenerte”

Zeynep y Alihan están viviendo unos días convulsos. El joven ha descubierto una dura verdad sobre el pasado de su familia, y ahora solo está centrado en una cosa… ¡Destruir a Halit!

Para ello, parece que ha hecho una nueva aliada: Ender. Quien quiere acabar con su exmarido y su imperio por todo lo que le ha hecho pasar. Sin embargo, a su novia Zeynep, no le ha contado nada al respecto. Alihan le habló de sus traumas familiares, pero no le ha dicho la verdad: Halit era el amante de su madre, siendo el mejor amigo de su padre. ¡Él rompió su familia!

La joven ha hecho muchos esfuerzos por ayudar a su pareja, sin saber lo que realmente pasaba, y parece que ahora han conseguido algo de estabilidad. Ambos se han ido juntos a la casa de las afueras, y han disfrutado de tiempo de calidad en pareja y varios paseos.

Ya sentados en el sofá junto al fuego, ambos han podido sincerarse, Alihan ha revelado que se siente maldito y que los problemas en su vida no paran de aparecer. ¡A Zeynep no le ha gustado oír eso! “Siempre nos vamos a apoyar, somos uno”, le ha dicho con tono comprensivo la joven. Para ella, los problemas de Alihan no son una carga, a ella le gusta apoyarse en él. Pero lleva tiempo mintiéndole, nunca le contó lo de Halit… ¿Cómo reaccionará cuando se entere?

El empresario le ha confesado que la joven le ha cambiado por completo para bien y ella ha sonreído: “Yo estoy aquí para ti, no iré a ninguna parte”. Las palabras de Alihan parecían una despedida, y Zeynep le ha preguntado al respecto. ¿Qué pasará por la cabeza del directivo? ¿Tiene algo pensado y va a dejar a su novia al margen?