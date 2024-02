¿Yildiz, ilusionada? ¡Caner le enseña la foto de un joven que parece el hombre ideal!

Ya han pasado tres meses de la muerte de Halit, pero Yildiz todavía no lo ha superado. La joven Yilmaz no entiende cómo su exmarido no ha sido considerado con ella en el testamento y por eso continúa viviendo en casa de la amiga de su madre.

Caner, Emir y Asuman han intentado animarla durante este tiempo y los tres coinciden en que lo que la joven tiene que hacer es salir y encontrar un nuevo amor. Sin embargo, a Yildiz no le apetece mucho conocer a otro hombre, así que lo que sus amigos han hecho ha sido acercar a su casa fotografías de varios millonarios para que valore posibles pretendientes.

La joven Yilmaz pasa con cara de rechazo y decepción las fotografías, sobre todo porque vuelven a ser hombres demasiado mayores para ella. La cara de Yildiz cambia por completo cuando Caner se saca del bolsillo la foto de un joven, alto, moreno y apuesto… ¡Ese sí que le gusta!

“Es el soltero de oro de Estambul”, le explica el hermano de Ender. Yildiz mira embobada su fotografía y parece que tiene claro cuál será su próximo objetivo: conquistar a Çağatay. ¿Lo conseguirá?