¡Su venganza no tiene límites! Halit le arrebata a Yildiz a su hijo y la deja destrozada

Halit ya intentó impedir que Yildiz se llevase a su hijo cuando la echó de casa, pero, como estaba muy nerviosa, decidió dejarlos ir. ¡Aunque ya le había dejado claro que se lo quitaría lo más pronto posible!

El empresario aprovecha que Yildiz no se encuentra en casa de la amiga de Asuman, para pedirle a Metin que entre y coja a Halit Can por la fuerza. ¡Él no quiere cruzarse ni con su exmujer ni con su madre!

El abogado de Halit le comunica a Asuman que ha pedido una orden judicial y que el pequeño vivirá con su padre hasta que se celebre el juicio por la custodia. Aunque al principio, la abuela de Halit Can se niega a dárselo porque su hija no está, ante la amenaza de llamar a la policía, acaba dejando que el niño se vaya con Metin.

A pesar de las lágrimas de Asuman, Halit disfruta de la situación y se marcha sin que Yildiz pueda despedirse de él. Cuando Yildiz vuelve a casa, su madre se encarga de darle la mala noticia, pero le asegura que todo saldrá bien: “Lo recuperaremos”. ¿Se dará cuenta Halit del error que está cometiendo?