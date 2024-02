¡Sin piedad! Halit despide a Kerim delante de los invitados y echa a Yildiz de la mansión

Halit ha dejado a todos los invitados de su boda en shock cuando ha anunciado que se ha casado con Ender. El empresario quería vengarse de Şahika y Yildiz y lo ha conseguido humillándolas delante de sus conocidos.

No contento con lanzar la bomba con las dos mujeres vestidas de novia en el altar, Halit detiene a Kerim antes de que abandone la ceremonia. “Estás despedido. No quiero verte más”, le dice delante de todos dejando caer que él es el motivo de que haya decidido no casarse con Yildiz.

“Tú márchate también. Coge a tu madre de la mano y salid de mi casa”, le dice Halit a Yildiz, también delante de todos. La joven Yilmaz le asegura que se las pagará y abandona la ceremonia destrozada.

Cuando Yildiz intenta marcharse de la mansión con su hijo en brazos, los hombres de Halit intentan detenerla. ¡No quieren que Halit Can salga de esa casa! Finalmente, y tras mucho insistir, el empresario deja que su exmujer se lleva a su hijo, pero sólo por unas horas. ¿Quién se quedará con la custodia del pequeño? ¿A dónde irá Yildiz?