El novio de Yildiz le rompe el corazón: “¿No creerás que me voy a casar contigo?”

Yildiz llevaba meses quedando a escondidas con un joven apuesto y de buena familia. Ella estaba segura de que algún día se casarían y estaba muy ilusionada con la relación que estaba empezando con él.

En el restaurante que Yildiz trabajaba como camarera, el joven ha aparecido con unos amigos y ha hecho como si no la conociera. Esa misma noche, quedan para cenar y Yildiz le reprocha la actitud que ha tenido con ella. Él le pide perdón y la invita a dormir a su casa… ¡Pero ella quiere ir cenar!

Al joven no le hace mucha gracia la petición de Yildiz, pero aún así la lleva a un pequeño restaurante. Ella no entiende que lleven saliendo tres meses y ni le haya presentado a su familia ni quiera conocer a su hermana. “Siempre me llevas a sitios escondidos y quieres llevarme a tu casa para seducirme”, le reprocha.

El joven se sincera con ella y le confiesa sus verdaderas intenciones: “¿No creerás que me voy a casar contigo?”. ¡Le dice que nunca podría presentarla a su familia por pertenecer a otra clase social!

Con las lágrimas en los ojos, Yildiz estalla contra él y se marcha del restaurante: “No vuelvas a llamarme nunca”. ¿Superará Yildiz este desengaño amoroso? ¿Se vengará de alguna manera del hombre que acaba de humillarla?

