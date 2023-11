Nadir enloquece y amenaza a Ender: “Convencerás a Yildiz para que se case conmigo o las cosas se pondrán muy feas”

Yildiz se ha dado cuenta de que se ha precipitado aceptando la proposición de compromiso de Nadir y por eso ha decidido hablar seriamente con él. La joven se ha disculpado y le ha pedido que se conforme con ser su amigo, pero al empresario no le ha sentado nada bien que hayan jugado con sus sentimientos.

Ya en la empresa, Nadir continúa furioso y manda llamar a Ender a su despacho. “Yildiz ha roto conmigo, ¿tú estabas al tanto?”, le pregunta directamente. Ella se hace la sorprendida, aunque en realidad aconsejó a Yildiz sobre qué hacer cuando la vio preocupada.

“Las cosas se harán como digo yo. Nadie puede rechazarme”, recalca Nadir. Ender no entiende la actitud que su jefe está teniendo y comienza a darle miedo. Eso sí, la mujer de Kaya intenta hacerle ver que Yildiz no está enamorada de él y que lo mejor es que la olvide. ¡Pero él no acepta un no por respuesta!

“Convencerás a Yildiz para que se case conmigo y quiero que lo hagas pronto”, le advierte Nadir a Ender. Ella intenta hacerle entender que no puede intervenir en la vida de Yildiz y, mucho menos, en sus sentimientos.

“Harás lo que te estás diciendo o las cosas se pondrán muy feas”, amenaza directamente el empresario a la mujer de Kaya. ¡Este hombre ha perdido la cabeza! ¿Qué hará a Ender? ¿Le contará a Yildiz lo que Nadir le ha pedido?