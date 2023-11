Yildiz le confiesa a Ender que se arrepiente de haber dicho que sí a Nadir: "No quiero casarme con él"

Llena de rabia por pensar que Leyla estaba embarazada, Yildiz se presentó en una reunión del Holding y anunció delante de todos que aceptaba la proposición de matrimonio de Nadir. Sabía que eso le haría daño a Halit y la joven pensaba que eso es lo que en ese momento merecía el empresario.

Nadir no puede estar más feliz desde que Yildiz aceptó casarse con él, sin embargo, ella no parece estar ilusionada con el compromiso. En una cena de parejas con Ender y Kaya, Yildiz está cabizbaja y decide ir al baño a despejarse, así que su amiga la sigue para preguntarle qué le pasa.

"Me he metido en esto y ahora no sé cómo diablos voy a salir de aquí", se lamenta la joven Yilmaz. Ella le explica a Ender que aceptar la proposición de Nadir fue fruto de la rabia por descubrir que Leyla estaba embarazada.

Ender pone en duda que lo que le han contado a Yildiz sobre Leyla sea verdad y le asegura que, probablemente, haya sido víctima de una trampa. ¡Tenía que haber hablado con ella antes de tomar una decisión tan precipitada!

"Deja de preocuparte e intenta disimular. Ya pensaremos en algo", aconseja Ender a Yildiz. ¿Le confesará la joven Yilmaz a Nadir que se arrepiente de su decisión? ¿Cómo reaccionará él cuándo se entere?