Mert teme que Yildiz sea un impedimento para lograr su objetivo… ¡Robar el dinero de la empresa!

Kerim está cada día un poco más cerca de Yildiz, y eso su amigo Mert lo nota. ¡Está en otras cosas!

El empresario va detrás de la joven y no para de pensar en ella, y a su amigo le da miedo, que eso sea un impedimento para que piense con claridad en su misión.

Yildiz, a parte de guapa y estilosa, es la exmujer de Halit con quien no les conviene tener problemas a ninguno de los dos. De hecho, al revés, les conviene ganarse la confianza del presidente para así tener más cerca los secretos de la empresa.

A Kerim no le sienta muy bien la advertencia de Mert, y le contesta: “Confía en mí, no hay nada que temer”. Sin embargo, le explica que no quiere robar como están acostumbrados, quiere esperar a que Halit le de permiso de firma y así robar todo de golpe.

¿Les saldrá bien su plan? ¿Lo conseguirán?