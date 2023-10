Leyla le revela a Şahika como se fraguó su aventura con Halit: “Me regaló el piso y mintió a su familia”

Hoy hemos descubierto a través de un “flashback” de Leyla cómo llegó a darse la infidelidad de Halit. De un momento a otro vimos como él quedaba en un piso con ella, y Leyla tenía una romántica cena preparada, además pasaron la noche juntos. ¿Cómo llegó a darse esa situación?

Leyla le ha contado a Şahika cómo fue en realidad. Un día en la oficina, la joven le contó a Halit que estaba viviendo en un hostal y él decidió no consentirlo: así que dejó prestarle una de sus casas. ¡Leyla ya tenía un lujoso apartamento donde vivir!

La misma noche de la mudanza, Halit se presentó en el apartamento para ver a Leyla. Mintió a Yildiz y al resto de la familia… ¡Fue el inicio de su infidelidad!

Şahika le felicita por cómo ha conseguido seducir a Halit, sin embargo, nadie debe enterarse de su relación: hay que hacer todo lo posible por ocultarlo. A Leyla parece no hacerle gracia eso, ya que quiere vengarse de Ender y Yildiz, pero la hermana de Kaya le pide calma. Si Halit tiene que elegir entre su familia y Leyla, la dejará en la estacada.

Şahika le recomienda que cuide de la salud de Halit y de su disfrute, no debe presionarle. “Tienes que dar la imagen de una mujer que no quiere ser el centro de atención”, le aconseja. Además, le advierte de que debe ser discreta y no llamar la atención, tampoco con los regalos que le haga Halit. ¿Descubrirá alguien su aventura con el empresario?