Leyla se enfrenta a Yildiz: "¡Os habéis equivocado atacándome!"

Leyla está desolada. Tras la humillación de Ender donde quedó en evidencia delante de todo el mundo y especialmente de Kaya, la joven tomó la decisión de regresar a Izmir y marcharse de allí. ¡El plan de Yildiz y Ender había salido a la perfección!

Sin embargo, antes de marcharse, la joven escuchó una conversación telefónica entre Emir y Yildiz. ¡Ellos también formaban parte del complot de Ender! Sus amigos la habían traicionado sin esperarlo. ¡Se ha puesto furiosa! ¿Cómo le podían estar haciendo eso?

Por ello, Leyla, muy enfadada, ha decidido aparecer en la mansión Argun y enfrentarse a Yildiz. Le ha confesado que sabía toda la verdad, y aunque Yilmaz ha tratado de defenderse, ella no ha dejado de gritar... ¡Estaba muy decepcionada!

"¿Por qué me has hecho esto?", le ha exigido saber Leyla. Yildiz le ha echado en cara los encuentros con su marido, pero ella le ha asegurado que no hay nada entre ellos... ¡Y le ha hecho pagar por algo que no ha hecho!

"Le voy a contar a Halit todo lo que me habéis hecho", le ha amenazado Leyla. Y además, le ha confirmado que estará siempre al lado de su marido... ¡Yildiz se ha puesto de los nervios! Han perdido su oportunidad de echarla lejos de Estambul, y encima, seguirá trabajando en el Holding. ¿Qué será capaz de hacerle Leyla como venganza?