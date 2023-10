Leyla se despide y le comunica a Halit su decisión de marcharse: “Deberías luchar”

Leyla está muy disgustada con todo lo sucedido, no se puede creer que alguien le enviase una foto íntima a Kaya y, después, Ender la ridiculizase ante todo el mundo. La joven se siente desamparada, por lo que le pide ayuda a Halit.

El señor Argun se presenta rápidamente en el sitio acordado e intenta consolar a Leyla. Sin embargo, la joven afirma no entender nada de lo que le está pasando. “¿Qué busca Ender?”, cuestiona el empresario intrigado y ella espeta que... ¡Ender la odia desde el primer momento!

Halit cree que su exmujer puede estar celosas de Leyla; por ello, le pregunta en repetidas ocasiones a la joven si ha tenido algo con Kaya. Sin embargo, ella se empeña en negarlo.

“No puedo seguir donde está ella”, sentencia la joven. El padre de Halit Can no cuestiona su decisión; no obstante, le recomienda que no se rinda tan fácilmente... ¡él mismo se compromete a protegerla!

La examante de Kaya le comunica a su nuevo jefe que volverá a Izmir, su marido ya no puede molestarle. Halit insiste: “Deberías luchar”. Leyla, que ya ha tomado la decisión y no parece que nada le pueda hacer cambiar de opinión, le da las gracias a su interlocutor por su ayuda. “Cuídese mucho”, le dice la joven mientras abandona el coche. ¿Se irá para siempre? ¿Se enamorará Leyla de Halit?