Ender le cuenta a Leyla que Yiğit es hijo de Kaya y... ¡la amenaza!

Ender ha decidido darle las gracias a Leyla por haberle salvado la vida tras el envenenamiento. La madre de Erim afirma, con retintín, que sin su heroica actuación posiblemente no podrían estar hablando en ese momento.

La mujer de Himli ha aprovechado la ocasión para justificar ante la hermana de Caner todas las mentiras que contó. Sin embargo, la madre de Yigit no ha querido seguir escuchando la historia de su interlocutora... ¡afirma que no le interesa!

“A mí no me vas a engañar con palabras bonitas”, le espeta la empresaria a Leyla. Y no solo eso, Ender le confiesa que Yiğit es su hijo y su padre es Kaya... ¡la joven se queda perpleja ante esta información!

En ese momento, Leyla le comunica a Ender que nadie le había dicho nada y la hermana de Caner sonríe victoriosa. “Deberías alejarte de nosotros. Espero no tener que repetírtelo”, afirma Ender en tono amenazante. ¿Qué pasará si no sigue sus indicaciones?