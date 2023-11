¡Leyla, acorralada! Halit le pregunta qué doctor le realizó el aborto y no es capaz de darle una respuesta

Ender le advirtió a Halit que Leyla estaba jugando con él y que lo más probable es que nunca estuviese embarazada. Aunque el empresario nunca hace caso de las cosas que le dice su exmujer, en esta ocasión, ha conseguido sembrar la duda en él.

Nada más salir del Holding, Halit se dirige a casa de Leyla para hablar seriamente con ella. El empresario intenta mantener la calma y le hace la siguiente pregunta con aparente tranquilidad: “¿Qué médico te hizo el aborto?”.

Leyla comienza a hacerse la ofendida y a esquivar la pregunta, algo que hace que las alarmas de Halit suenen cada vez más. “Lo pregunto porque lo quiero saber y tengo derecho”, insiste el empresario.

La joven, furiosa, le recalca que no le dirá nada porque sabe que dará igual lo que le diga. “O me dices el nombre de tu médico o me vas a tener que decir toda la verdad”, le dice Halit mientras le agarra el brazo.

“Creo que no deberías estar con una persona de la que no te fías”, dice Leyla con cierta chulería. Halit decide abandonar la casa y le dice que no vuelva a hablar con él hasta que no pueda darle la respuesta correcta. ¿Saldrá Leyla de esta?