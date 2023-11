Leyla da un paso más en su plan… ¡Y le dice a Halit que ha abortado!

Al ver que Halit había perdido el interés en su amante tras el divorcio, Leyla y Şahika decidieron urdir un plan para llamar la atención del empresario. La secretaria se inventó que estaba embarazada y dejó a Halit en shock con la noticia.

Tan sólo un día después de soltar el bombazo, Leyla ha llegado a un acuerdo con su aliada para avanzar con su retorcido plan: ¡Iba a decirle a Halit que había interrumpido el embarazo para hacerlo sentir culpable!

Mientras Halit come con su hijo Erim, Leyla lo llama y le dice sin rodeos que acaba de abortar: “Ayer, después de dejarte lo pensé mucho y no podría dar a luz a un bebé que no quieres, así que está mañana he ido al hospital”.

Halit no puede creerse que haya hecho algo así sin consultarle y ella continúa victimizándose: “Sé que estoy sola en esto”. Al terminar la conversación telefónica, el empresario se sube rápidamente en su coche para ir a ver a Leyla de inmediato. ¿Funcionará el plan de la joven para retenerlo a su lado o descubrirá Halit la mentira?