¡Humillación en la mansión! Cansu deja en ridículo a Yildiz delante de toda su familia

Cansu ha vuelto a desacreditar a Yildiz ante todos. Aprovechando su visita a Emir en la lavandería, donde descubrió el engaño de Yildiz al propietario sobre un supuesto embarazo para ganar tiempo y evitar el cierre del local antes de que su marido pueda hacerlo, la joven ha decidido utilizar esta información para humillarla.

Al llegar a la mansión, Cansu ha abordado a Yildiz con efusividad, felicitándola por su embarazo. La sorpresa y el desconcierto se han apoderado del ambiente, dejando a todos atónitos ante la noticia.

Sin embargo, Yildiz no ha tardado en despejar las dudas: no está esperando un bebé. La mentira de la joven al propietario del local ha provocado el enfado de Hasan Ali y Feride, quienes no entienden por qué su nuera miente tanto.

Así, Cansu ha conseguido que Yildiz y Çağatay discutan de nuevo con un fin muy claro: separarlos.