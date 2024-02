Hasan Ali relega a Şahika de la empresa: “Ya no tendrá un puesto en la Junta Directiva”

Después de que Ender le contase que su jefa planeaba sustituirlo, Haluk se ha presentado en el despacho de Hasan Ali para contarle que Şahika le obligó a calumniar a Mert y le ha asegurado que él nunca le ha hecho daño a la hermana de Kaya.

Ante esta acusación, Hasan Ali no puede quedarse de brazos cruzados y entra en el despacho de Şahika sin disimular su enfado. “Lo sé todo. Sé que tendió una trampa a Mert”, le dice el empresario sin dar ningún rodeo.

“Ahora ya no pertenecerá al consejo de administración”, le anuncia Hasan Ali a Şahika. Ella todavía no es capaz de asimilar lo que su jefe acaba de decirle y le pide que no haga caso a las acusaciones de Ender. ¡Su sorpresa es mayúscula cuando Hasan Ali le confirma que quién ha hablado con él es Haluk y no su excuñada!

“Usted tiene acciones, pero no tiene un puesto en la Junta Directiva”, sentencia Hasan Ali. ¡Şahika no puede creerse que su mano derecha le haya dado la espalda! “Malditos seáis todos”, se dice a sí misma cuando se queda sola. ¿Qué hará ahora? ¿Intentará devolvérsela a Haluk, Ender y Mert?