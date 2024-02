¡Haluk traiciona a Şahika! Hasan Ali descubre que Mert fue víctima de una trampa

Ender llegó a un acuerdo con Mert para ayudarle a demostrar su inocencia. Gracias a su hermano Caner, ella ha descubierto que Şahika pretende sustituir a Haluk, su mano derecha, por haberse atrevido a pedirle que le comprase una casa por todo lo que había hecho por ella.

Ender le ha contado a Haluk lo que ha descubierto y lo ha convencido para que vaya a hablar con Hasan Ali para contarle que Şahika le obligó a mentir y que Mert nunca le ha puesto una mano encima.

“Le mentí. Hice lo que la señora Şahika me ordenó, pero no puedo seguir viviendo con la culpa”, le confiesa Haluk al empresario. Hasan Ali no puede creerse lo que ese hombre le está diciendo y lo echa de su despacho de malas maneras.

Ender entra al despacho de Hasan Ali después de lo ocurrido y él le cuenta lo que ha pasado con Haluk. “Şahika no puede seguir en esta empresa”, sentencia el empresario. ¿Cómo se tomará la hermana de Kaya esta decisión? ¿Se vengará de Ender y Mert por lo que le han hecho?