Halit humilla a Yiğit frente a todos: "No está al mismo nivel que mi hija"

Halit está harto del culebrón de su hija con Yiğit. Pero Lila y él se empeñan en estar juntos y han forzado una situación para que se juntaran las dos familias... ¡quieren el beneplácito de Halit!

El padre de Lila no ha dado crédito al ver lo que su hija ha planeado: para él no hay debate, Yiğit no está a la altura de su hija y así lo deja claro.

A pesar de que el joven ha tratado de defenderse y pedirle al empresario una oportunidad, Halit se ha mostrado implacable con él. Zerrin, Kaya y Ender han abogado porque lo importante es la felicidad de los chicos, y ellos ven con buenos ojos que estén juntos si son felices... ¡Pero Halit no!

"No creo que Yiğit esté bien psicológicamente", ha argumentado Halit. Culpando a todos los traumas que ha padecido en el último tiempo y al shock del cambio de vida con 20 años. Además, el hombre ha comenzado a humillarle, hablando de su cultura general, los idiomas que habla o sus aspiraciones en la vida. ¡Yiğit se ha sentido pisoteado! El joven se ha puesto muy nervioso y se ha marchado del restaurante sin que sus padres pudieran hacer nada.

¿Está Halit en lo cierto y Yiğit no está a la altura de su hija? ¿O se está empeñando en separarles?