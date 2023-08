Halit, furioso con Kaya al descubrir que ha ayudado a Yildiz: “Me gustaría estar informado de estas cosas”

Desesperado por no saber cómo ayudar Yildiz, Emir le explicó la situación en la que se encontraba su amiga a Kaya y él, sin pensárselo dos veces, se presentó en el hospital y abonó la deuda de la joven Yilmaz por haber dado a luz allí.

Después de lo ocurrido, Kaya ha visitado la mansión Argun para ver cómo está su hermana e, inevitablemente, se ha encontrado con Halit. Şahika, emocionada, le adelanta que tienen una noticia que darle, pero Kaya les interrumpe y les dice que está al tanto de todo.

“Yildiz estaba retenida en el hospital y la he ayudado”, explica él. ¡Şahika y Halit no dan crédito a lo que están escuchando! El empresario cree que con ese gesto lo ha dejado quedar en mal lugar y no considera que la joven Yilmaz mereciese su ayuda después de haberlo engañado.

“La próxima vez llámame antes de tomar una decisión así. Me gustaría estar informado de estas cosas”, le recrimina Halit. Si ya estaba mosqueado con Kaya por sospechar que puede ser el topo de su empresa, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿Mejorará la relación entre ellos?