Halit, decepcionado con Kaya por ser el abogado de Yildiz: “Si fueras mi amigo no te habrías metido en esto”

A Halit no le sentó nada bien que Yildiz se presentase en su despacho con una demanda de divorcio. A pesar de que él ya le había dejado claro en varias ocasiones que se iban a separar, que fuese ella la que tomase la iniciativa hirió el orgullo del empresario.

Pero, sin duda, lo que más le molestó a Halit fue descubrir que Kaya era el abogado que estaba ayudando a Yildiz en el proceso de divorcio. ¡Se sentía traicionado por su amigo y no entendía que no lo hubiese avisado antes! Por eso, ha decidido ir a visitarlo a su despacho.

“¿Cómo has podido hacerme esto? Hace dos días que estuve aquí y no me dijiste nada”, le reprocha Halit al abogado. Kaya le deja claro que no está haciendo esto sólo por Yildiz, sino también pensando en el futuro de su hermana.

A Halit esa excusa no le sirve de nada, pero el abogado no entiende su enfado cuando había dejado claro que quería divorciarse. “¿Estás enfadado porque estoy llevando yo el caso o es porque Yildiz es la demandante?”, le pregunta Kaya al empresario antes de que abandone el despacho.

“Creo que estás yendo demasiado lejos. En lugar de disculparte te muestras arrogante”, le espeta el empresario antes de marcharse. ¡Parece que la amistad entre ellos está gravemente herida! ¿Conseguirán arreglar sus diferencias?