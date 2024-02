Feride estalla al ver a su exmarido hablando a solas con Yildiz: “Debería darte vergüenza”

Yildiz ha querido visitar las nuevas oficinas a las que se ha trasladado el Holding Argun y allí se ha encontrado con Metin. El abogado de su difunto exmarido le ha aconsejado presentarse ante el nuevo socio mayoritario de la empresa, así que la joven Yilmaz se ha pasado por su despacho.

Hasan Ali la recibe con amabilidad y la invita a sentarse para charlar un rato con ella. Yildiz le comenta que no está pasando por un buen momento y su hijo, como es muy pequeño, no es consciente de que su padre ya no está.

“Pase lo que pase, yo estaré aquí por si necesita cualquier cosa”, le asegura Hasan Ali.Yildiz se sorprende gratamente con la amabilidad y simpatía del empresario y le confiesa que lleva mucho tiempo sin escuchar algo así.

Justo cuando Hasan Ali le está tocando el hombro como muestra de empatía… ¡Su exmujer entra por la puerta! Feride malinterpreta la situación y acusa al empresario de tener una nueva amante mucho más joven que él.

“Debería darte vergüenza. ¡Podría ser tu padre!”, le dice con desprecio Feride a Yildiz. A pesar de que Hasan Ali ha tratado de explicarse, su mujer lo he ha dejado. ¿Tendrá problemas la joven Yilmaz por este incidente?