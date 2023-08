Ender le reclama a Halit el dinero que le corresponde como accionista del Holding… ¡Pero él se lo niega!

Para llevar a cabo su plan de desenmascarar a Şahika, Ender necesita dinero. Ha contratado a una mujer para que le informe de todo lo que ocurre en la mansión Argun y para que encuentre algún trapo sucio de la hermana de Kaya.

A pesar de que Halit, en su día, la echó de malas maneras del Holding, Ender continúa siendo accionista y por eso ha decidido llamar al empresario para reclamarle el dinero que le corresponde de estos últimos meses.

“La empresa no marcha bien. Este año no hemos tenido beneficios”, le explica él. ¡Ender no puede creérselo! Aunque, pensándolo fríamente, a la hermana de Caner no le extraña ese dato teniendo en cuenta lo absorbido que lo tiene Şahika.

“Si sigues así, te quedarás sin nada”, le advierte Ender. Además, a ella no le sirven las excusas que le está poniendo el empresario. ¡Quiere el dinero que le corresponde de los últimos meses o acudirá a los tribunales! ¿Acabará dándole Halit el dinero que le reclama su exmujer?