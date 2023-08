¡Los agentes de seguridad echan a Ender del Holding Argun! ¿Podrá volver?

Sevda volvió al Holding Argun para contarle a Halit que Ender la había contratado. La secretaria le hizo creer al empresario que estaba arrepentida, pero en realidad estaba siguiendo un plan orquestado desde el principio por Şahika.

Ender no entiende cómo ha podido pasar esto. “Yildiz no es tan lista. No puede lograr algo así”, se dice la hermana de Caner a sí misma. Después de darle varias vueltas y llena de rabia en su despacho, Ender llega a la conclusión de que Şahika está detrás de todo esto.

Justo en ese momento, dos agentes de seguridad entran por la puerta y le comunican que Halit ha ordenado que abandone la empresa inmediatamente. ¡Aunque ella no está dispuesta a que nadie la eche de allí!

Después de pelear por mantener su sitio, Ender decide desistir, por el momento, y abandona el despacho por su propio pie. ¿Conseguirá volver al Holding Argun? ¿Qué es lo que hará ahora?