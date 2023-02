Ender, amenazada por Halit, miente a su hijo: "Necesitaba alejarme de todo"

Ender se ha quedado sin su lujosa casa, sus pertenencias y sin ver a su hijo. Halit le ha tendido una trampa, consciente de su infidelidad con Sinan y le ha obligado a firmar los papeles de divorcio... ¡Se ha quedado sin todo su emporio!

La mujer se ha tenido que trasladar a su antigua casa, en un barrio mucho más humilde. La mujer solo ha podido llevarse una pequeña parte de todas sus cosas y, además, no ha podido volver nunca a la mansión. ¡Ni si quiera ha podido hablar con su hijo Erim!

Ender está destrozada, quiere poder hablar con él, pero Halit no lo ha permitido. Le ha comprado un móvil con un número nuevo al pequeño, y le ha contado una mentira: le ha dicho que Ender se ha ido y les ha dejado. ¡Erim lo está pasando muy mal! El chico siente que su madre lo ha abandonado solo pensando en ella. Ender ni si quiera ha podido explicarse.

Finalmente, Halit al ver a Erim triste, ha decidido permitirle hablar con su madre, pero antes ha amenazado a Ender: "Le ha dicho que has elegido cambiar de vida, si se te ocurre decirle otra cosa, le contaré todo". La mujer se ha jurado que en algún momento le hará pagar todo a su exmarido... ¡Le está dejando de mala delante de su hijo!

Erim ha llamado por fin a su madre, necesitaba hablar con ella. Sin embargo, el pequeño solo tenía reproches para ella, se ha sentido abandonado. "Lo estoy pasando muy mal pero no quiero que sufras", le ha dicho entre lágrimas. Cuando Erim le ha preguntado el motivo de su marcha, no ha podido revelarle la verdad... ¡Y él se ha enfadado mucho! "No te deberías haber marchado"; le ha dicho con rencor. Y eso ha dejado a Ender aun más rota en mil pedazos, su hijo, es lo mejor para ella. ¿Conseguirá demostrarle algún día la verdad? ¿La perdonará Erim alguna vez?