Halit se ha divorciado oficialmente de Ender... ¡Y no puede dejar de pensar en Yildiz!

Halit obligó a Ender a firmar los papeles de divorcio a traición, tras descubrir su infidelidad. Además, su matrimonio ya era una farsa antes de que todo estallara, ambos eran fríos y no tenían ningún tipo de sentimientos el uno hacia el otro. ¡Halit ha dejado a Ender sin nada! ¡Está destrozada!

Él por su parte no puede dejar de pensar en Yildiz. No entiende las negativas de la joven... Y quiere hablar con ella todo el rato. ¡Está muy contento de haberse divorciado de su ex mujer!

Pero si alguien está contenta es Zehra, su hija mayor. Cuando se ha enterado de que el divorcio ya es oficial, se ha alegrado mucho... ¡No se llevaba nada bien con Ender! Y está muy contenta de que su padre se haya librado de ese hombre.

¿Qué roll va a tomar Zehra ahora en la familia? ¿Qué va hacer Halit? ¿Seguirá insistiendo para conquistar a Yildiz?