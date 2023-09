Ender le hace ver a Halit que si no lucha por Yildiz... ¡La perderá!

Ender no logra entender por qué Yildiz sigue con la idea de separarse de Halit en la cabeza cuando él le ha dicho que quiere volver con ella. La hermana de Caner ha intentado hacerle ver a su amiga que su hijo y ella merecen vivir la vida que el empresario puede darles, pero Yildiz sigue sin dar su brazo a torcer.

Con la ayuda de Zehra, Ender ha organizado una comida en familia para que la joven Yilmaz vea el lado más cercano y cariñoso de Halit, pero ni con esas Yildiz ha cambiado de opinión. ¡Y eso que el empresario se ha reído con ella!

Como último recurso, Ender se ha presentado en una reunión del Holding para sacarle a Halit el tema de Yildiz. “Te conozco muy bien y diría que no te quieres divorciar”, le deja caer su exmujer al empresario.

A pesar de que Halit le pide que deje de decir tonterías, Ender aprovecha la ocasión para sugerirle qué puede hacer para recuperarla: “Si yo fuera ella no volvería contigo. Ni siquiera le has hecho un regalo por darte un hijo. No tiene ninguna joya”.

¿Seguirá Halit el consejo que le ha dado indirectamente Ender?