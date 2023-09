Ender deja a Şahika por los suelos y esta promete vengarse de ella: “Tú te lo has buscado”

Ender, con su reconocido ingenio, ha sido capaz de localizar el hotel donde Şahika se está hospedando y la hermana de Kaya, aunque sorprendida por la hazaña de su archienemiga, espeta: “Siempre he sabido que eras inteligente”.

Después, la madre de Erim le confiesa a la tía de Yiğit que ha acudido allí para celebrar su derrota y Şahika no puede evitar esbozar una sonrisilla... ¿tendrá guardado un as en la manga? La hermana de Caner le reconoce entonces que no sabe cuál es su propósito, pero que logrará volver a ganarse el amor de sus hijos: “No has podido con nosotras”.

Ender afirma que subestimó el poder de sus enemigas... ¡nunca nos hubiésemos imaginado a este dúo tan unido! Y no solo eso, la hermana de Caner le recomienda a Şahika que nunca más se vuelva a meter con los suyos y, después, abandona la estancia.

La prometida de Halit, sintiéndose humillada por Ender, no puede evitar querer vengarse de ella: “Tú te lo has buscado”, le espeta a la nada. ¿Cuáles son sus planes?