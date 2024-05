Ender, decidida a destapar la farsa de Feyza y Ömer: ¡no se cree que sean pareja!

A pesar de que el propio Ömer le ha asegurado que Feyza y él han iniciado una relación porque se gustan, Ender sigue sin creerse este amor tan repentino. La joven no le parece de fiar y está convencida de que Çağatay y ella son amantes. ¡Aunque necesita pruebas que lo demuestren!

Para destapar la supuesta farsa de Feyza, Ender les ha pedido ayuda a sus fieles aliados. Mientras la pareja disfruta de una romántica velada, Emir pone la oreja e informa a Caner de todo lo que están hablando.

Ender pide a Emir que se acerque a ellos para enterarse mejor de la conversación y el joven se sienta con la pareja con una excusa y comienza a hacerles preguntas incómodas. “¿Es la señora Ender la que quiere saber eso o eres tú?”, le responde Feyza al ver su insistencia. ¡Parece que les han pillado!

Lo que ni Ender, ni Emir, ni Caner se imaginan es que no van tan desencaminados con sus sospechas, aunque están apuntando hacia el lado equivocado. Çağatay sí que le es infiel a Yildiz, pero no con Feyza… ¡Si no con Kumru! ¿Descubrirán pronto la verdad?